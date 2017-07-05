Новости ДНР и ЛНР: делегации РФ и республик Донбасса покинули переговоры в Минске из-за Киева

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Новороссия, 5 июля. Делегации России и народных республик ДНР и ЛНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Эта и другие новости о юго-востоке — в материале Федерального агентства новостей.

Срыв переговоров в Минске

Делегации России и народных республик ДНР и ЛНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Об этом сообщила журналистам глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева. По ее словам, такой шаг был сделан в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева».

После того, как представитель Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросам обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», представители республик немедленно покинули переговоры вместе с представителем России.

Новые провокации ВСУ

Разведка ДНР зафиксировала появление в пригороде Донецка группы женщин-снайперов из Польши. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Примерно 20 человек прибыли в Марьинку. Известно, что они входят в состав частной военной компании из Польши.

Эта группа станет дополнением к группе женщин-снайперов из Грузии, которые также недавно объявились в районе линии соприкосновения. Они, по признаниям разведчиков, ведут себя развязно и вызывающе.

Басурин также сообщил о получении секретных документов. Они свидетельствуют о том, что силы ВСУ продолжают готовить провокации в Донбассе. А стало известно об этом просто: пару дней назад разведчики вооруженных сил ДНР хитростью выманили одного из военнослужащих 128-й горно-пехотной бригады в серую зону у населенного пункта Пески. Совпадение или нет, но при себе он имел секретные документы, полученные в штабе.

В документах говорилось следующее: 6 июля ВСУ применят по территории ДНР вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Провокация должна быть осуществлена на горловском направлении. Ждать ли завтра «сюрприза» от Киева?

Суета Порошенко

Суд по делу о крушении Boeing MH17 пройдет в Нидерландах. Власти страны обещают, что он будет основываться на продолжающемся международном сотрудничестве и поддержке.

Интересно, что после этих сообщений оживился президент Украины Петр Порошенко. Он сразу же предложил Амстердаму свою помощь для быстрого наказания виновных. Ряд экспертов предположили, что таким образом Порошенко пытался сыграть на опережение, понимая, что у Киева «рыльце в пушку». Украина выступит в деле одним из ответчиков — именно на ее территории был сбит Boeing.

Расследованием обстоятельств катастрофы ранее занимался Совет по безопасности Нидерландов, а в сентябре 2016 года была представлена предварительная версия случившегося. По данным расследования, имеются якобы «неопровержимые доказательства» того, что рейс MH17 был сбит в июле 2014 года с территории, подконтрольной ополченцам. Причем из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который завезли с территории РФ. Наша страна предоставила данные, которые разбили эту версию в пух и прах. Неудивительно, что следствие их проигнорировало, ставя под сомнение объективность дальнейшего расследования.

Макулатура над Луганском

ВСУ сменили тактику, применяя неумелые психологические методы. Теперь украинские военные разбрасывают в населенных пунктах у линии соприкосновения «пропуска на Украину». Это листовки, где Киев предлагает членам народной милиции ЛНР сдаться в плен.

По признаниям луганской стороны, на горячую линию МВД то и дело обращаются жители городов и поселков, расположенных на линии разграничения с ВСУ. Они жалуются на большое количество листовок в окрестностях. Эти листовки прозвали «макулатурой». В тексте звучат призывы к солдатам ЛНР одуматься и перейти на сторону Украины. Взамен Киев сулит самые разные блага.

«Всем, кто сложит оружие и добровольно сдастся, мы гарантируем сохранение жизни и справедливое правосудие. В противном случае вас ждет единственный финал — гибель», — написано на одной из листовок на русском языке.

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет в этой связи вспомнил другую «макулатуру» — которую в 1941—1942 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии. Дело было под Москвой, Ленинградом, Севастополем и Сталинградом. По словам Корнета, наблюдается один и тот же почерк, одна и та же чудовищная ложь. Он добавил, что давно ждал от Киева «чего-нибудь подобного».