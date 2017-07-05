Хама: 11 боевиков ССА сдались правительственным войскам

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Хама, 5 июля. Группа боевиков, связанных с оппозиционной «Свободной сирийской армией» покинули Идлиб и сдались сирийским военным.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что группа из 11 боевиков оставила контролируемый террористами Идлиб и сложила оружие. Предварительно «умеренные» оппозиционеры связались с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике.

Сложившие оружие сообщили сирийским военным, что в Идлибе многие из мятежников готовы сдаться, однако они опасаются мести со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая контролирует большую часть провинции. Джихадисты стреляют в каждого, кто желает примирения с властями Дамаска.