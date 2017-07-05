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Следующая встреча по Сирии в Астане состоится в конце августа
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    Следующая встреча по Сирии в Астане состоится в конце августа

    16:11  5 Июля 2017  /обновлено: 16:58  05 Июля 2017
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    Следующая встреча по Сирии в Астане состоится в конце августа

    Астана, 5 июля. Новая встреча участников переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в последнюю неделю августа в Астане. Об этом говорится в совместном заявлении Россия, Турции и Ирана по итогам пятого раунда переговоров в Астане.

    «Приняли решение проводить следующую встречу высокого уровня по Сирии в Астане в последнюю неделю августа 2017 года», — сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    Напомним, что в среду в Астане завершился пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Официальный Дамаск констатировал отсутствие прогресса в переговорном процессе, возложив ответственность за это на Турцию.

    Автор: Геннадий Плющев
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