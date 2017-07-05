Следующая встреча по Сирии в Астане состоится в конце августа

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Астана, 5 июля. Новая встреча участников переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в последнюю неделю августа в Астане. Об этом говорится в совместном заявлении Россия, Турции и Ирана по итогам пятого раунда переговоров в Астане.

«Приняли решение проводить следующую встречу высокого уровня по Сирии в Астане в последнюю неделю августа 2017 года», — сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Напомним, что в среду в Астане завершился пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Официальный Дамаск констатировал отсутствие прогресса в переговорном процессе, возложив ответственность за это на Турцию.