Украинские военные закрыли небо над Запорожьем

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Запорожье, 5 июля. Сразу несколько рейсов были задержаны в аэропорту Запорожья из-за действия военных, которые на несколько часов закрыли для полетов воздушное пространство над регионом.

В результате некоторые самолеты вылетели из Запорожья позже намеченного срока. В частности, рейс Запорожье — Анталья и Запорожье — Стамбул были задержаны на два часа. В настоящее время работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. По какой причине Генштаб Вооруженных сил Украины перекрывал небо над Запорожьем — неизвестно, пишут украинские СМИ.