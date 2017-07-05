Сирия: глава МИД Казахстана предупредил о последствиях военного решения кризиса

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Астана, 5 июля. Военное решение конфликта в Сирии приведет к конфронтации в регионе и непредсказуемому эффекту, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Во время пленарного заседания Абдрахманов обратил внимание на необходимость мирного решения конфликта в Сирии.

«Военное решение принесет еще больше страданий сирийскому народу и приведет у новой конфронтации между региональными и международными сторонами и приведет к непредсказуемым последствиям», — констатировал глава МИД Казахстана.

Министр также призвал стороны конфликта не руководствоваться «эгоистическими устремлениями».

Ранее Дамаск заявил, что Турция помешала переговорам по Сирии в Астане.