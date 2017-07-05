Путин проведет неформальный ужин с экс-премьером Японии в Екатеринбурге
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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори встретятся 9 июля в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Будет неформальный ужин в Екатеринбурге», — сообщил ТАСС представитель Кремля.
9 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром-2017». В японских СМИ сообщалось, что экс-премьер намерен посетить Россию и обсудить с Путиным территориальный вопрос и хозяйственную деятельность на южных Курилах.
Ранее стало известно, что 7 июля состоится встреча президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «на полях» саммита G20. Ожидается, что политики обсудят широкий круг вопросов.