Пленарное заседание по Сирии проходит в Астане

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Астана, 5 июля. Пленарное заседание по Сирии началось в Астане. Оно станет завершением двухдневного переговорного раунда.

Ожидается, что на заседании будет объявлено, удалось ли достичь ряда договоренностей, в первую очередь, по определению границ зон деэскалации и контроля за ними. Другими важными вопросами станут создание рабочей группы по обмену удерживаемыми лицами, разминирование культурных объектов, работа координационного центра стран-гарантов.

Отметим, что 4 и 5 июля участники переговоров вели интенсивные консультации. По итогам пленарного заседания главы ряда делегаций примут участие в пресс-конференции.