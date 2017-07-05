Путин: Россия догнала Францию и Италию по средней скорости Интернета

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Москва, 5 июля. Средняя скорость Интернета за минувший год в России выросла на 29%, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Россия достигла уровня Франции и Италии по средней скорости Интернета в стране. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время Совета по стратегическому развитию. Он отметил, что рост за прошлый год составил 29%. В то же время, по словам президента, Россия находится в числе ведущих стран по скорости распространения беспроводных сетей.

Росстат предоставил данные, согласно которым рост распространения Интернета среди отдельных домохозяйств, вырос с 48,4 до 74,8% за последние 6 лет. Ранее Владимир Путин сообщил о выделении 200 млрд рублей на развитие информационных технологий в текущем году.