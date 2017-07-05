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Сахалинские «инквизиторы» обвинили молодую вдову в колдовстве и спалили ее дом
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    Сахалинские «инквизиторы» обвинили молодую вдову в колдовстве и спалили ее дом

    16:55  5 Июля 2017
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    Сахалинские «инквизиторы» обвинили молодую вдову в колдовстве и спалили ее дом

    Москва, 5 июля. Житель Сахалинской области Олег Внуков сообщил в Ассоциацию адвокатов России за права человека о том, что жители одного из сел подожгли дом местной жительницы, объявив ее ведьмой. 

    Трагедия произошла в селе Победино. Дом 26-летней местной жительницы Варвары Нигматулиной сожгли из-за якобы причастности женщины к колдовству. Ранее ее 38-летний муж покончил жизнь самоубийством. По некоторым сведениям, подобным образом ушли из жизни еще, как минимум, двое ее знакомых. 

    Дом женщины сожгли, она фактически осталась на улице вместе со своими детьми, а местные жители не хотят ей помогать, опасаясь, что та применит черную магию и против них. 

    В Ассоциации адвокатов причину трагедии видят не в колдовстве, а в наркомании: Победино считается одним из самых бедных сел округа, и многие местные жители видят выход для себя в приеме запрещенных веществ. 

    В Ассоциации отметили, что это далеко не первый такой случай за последние несколько лет, и предупредили о формировании опасной тенденции. 

    «Ситуацию с Варварой Нигматулиной специалисты организации взяли под общественный контроль и направят соответствующие запросы и жалобы в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ», — говорится в сообщении. 

    Автор: Владимир Багров
    #сахалин #победино #ведьма
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