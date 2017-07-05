Пассажирский поезд Воркута — Петербург сошел с рельсов в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 5 июля. Пассажирский поезд, направляющийся из Воркуты в Петербург, сошел с рельсов после столкновения с путевым составом. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел в районе станции «Ефимовская», недалеко от Петербурга.

Согласно предварительным данным, в пассажирском поезде находятся 465 человек. По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал. С рельсов также сошла тележка путевого состава. На место аварии выехала гидравлическая машина, чтобы поднять тележку.