Собянин назвал фейком рекомендацию не ездить в московском метро в час пик

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Москва, 5 июля. Информация о том, что метро Москвы якобы попросило горожан воздержаться от поездок в подземке в час пик, является фейковой. Об этом в среду заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Вы почитайте эту информацию, у нас фейковую информацию любят распространять, пишут красивые заголовки, — рассказал Собянин в интервью журналистам. — Суть этой информации лишь в том, что метрополитен расскажет (о часах пик. — ред.), какая загрузка, то есть они предоставляют для граждан дополнительную информацию, чтобы они выбирали наиболее оптимальную логистику».

Ранее в московском метрополитене призвали СМИ «не гнаться за яркими заголовками» и пообещали предоставить всем желающим корректную информацию.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о размещении табличек с призывами отказаться от использования метро в наиболее загруженное время и указанием пиковой загрузки поездов.