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Нью-Йорк, 5 июля. Президент России Владимир Путин на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом будет иметь преимущество, так как владеет большим внешнеполитическим опытом, в отличие от нынешнего лидера США. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на ветеранов американской дипломатии.

Так, по мнению мнение бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелины Фаркас, «Трамп склонен к лести, а Путин очень хорошо разбирается в психологии нашего президента».

В свою очередь бывший посол США в России Уильям Бернс отметил, что президент России будет хорошо подготовлен к встрече с Трампом, поэтому важно, чтобы американская сторона также была хорошо подготовлена.

Он также добавил, что Владимир Путин известен как опытный, целеустремленный тактик, который всегда тщательно готовится к переговорам и которого трудно отвлечь от достижения поставленных целей.

Напомним, первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.