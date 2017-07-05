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Американские дипломаты опасаются, что Путин переиграет Трампа — Bloomberg
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    Американские дипломаты опасаются, что Путин переиграет Трампа — Bloomberg

    20:00  5 Июля 2017
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    Американские дипломаты опасаются, что Путин переиграет Трампа — Bloomberg

    Нью-Йорк, 5 июля. Президент России Владимир Путин на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом будет иметь преимущество, так как владеет большим внешнеполитическим опытом, в отличие от нынешнего лидера США. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на ветеранов американской дипломатии.

    Так, по мнению мнение бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелины Фаркас, «Трамп склонен к лести, а Путин очень хорошо разбирается в психологии нашего президента».

    В свою очередь бывший посол США в России Уильям Бернс отметил, что президент России будет хорошо подготовлен к встрече с Трампом, поэтому важно, чтобы американская сторона также была хорошо подготовлена.

    Он также добавил, что Владимир Путин известен как опытный, целеустремленный тактик, который всегда тщательно готовится к переговорам и которого трудно отвлечь от достижения поставленных целей.

    Напомним, первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #g20 #россия #сша #трамп
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