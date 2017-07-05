Сирия: боевики ИГИЛ взорвали резервуар для воды в деревне под Дейр эз-Зором
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Дамаск (Сирия), 5 июля. Боевики так называемого «Исламского государства»* взорвали резервуар для хранения воды в восточном пригороде Дейр эз-Зора.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в населенном пункте Аль-Дайер.
Напомним, ранее стало известно о том, что правительственные войска Сирии атаковали боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.
* Организация запрещена на территории РФ.