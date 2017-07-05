Российская военная база в Южной Осетии поднята по тревоге

В Избранное

Цхинвал, 5 июля. Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии подняты по тревоге для проверки боеготовности, сообщил глава пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова были подняты по тревоге свыше 2000 военнослужащих и более 1000 единиц вооружения и техники на военной базе в Южной Осетии. Военные получили задачу выдвинуться на полигон Дзарцеми в рамках проверки боеготовности. В сообщении пресс-службы отмечается, что по прибытии в район дислокации будут проводиться занятия по боевой подготовке.

Речь идет о проверке навыков в огневой, тактической, специальной подготовках, а также в управлении боевых машин. Военнослужащие проведут стрельбы из гранатометов, стрелкового оружия, вооружения БМП-2. Отдельное внимание будет уделено отработке слаженного перемещения на поле боя, маскировке, преодолению минных заграждений и строительству фортификационных сооружений.