Дейр эз-Зор: артиллерия САА нанесла удар по позициям ИГИЛ около Аль-Тарде

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Дейр эз-Зор, 5 июля. Правительственные войска уничтожили в окрестностях осажденного города транспорт террористов.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар», ссылаясь на военные источники, сообщает, что армейские артиллеристы уничтожили несколько позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), а также одно из транспортных средств игиловцев.

Столкновения с боевиками «Халифата» происходят в пригородах Аль-Хувейга, Аль-Рашидийя и Аль-Хувейет Катеа. Сирийская авиация атаковала джихадистов в районе Аль-Тарде, данные о потерях исламистов сейчас уточняются.

* Организация запрещена на территории РФ.