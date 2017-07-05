Украина и Нидерланды 7 июля подпишут соглашение о суде по делу крушения MH17 в Донбассе

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Киев, 5 июля. Власти Украины планируют 7 июля подписать соглашение с Нидерландами, которое даст голландской стороне провести суд по делу крушения Boeing-777 (рейс MH17) в Донбассе. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел Украины.

«Правовым основанием реализации этого решения станет соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолетом рейса МН-17, которое планируется подписать 7 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд по делу о крушении MH17 состоится в Нидерландах и будет проходить в соответствии с законами этой страны. Напомним, что самолет малайзийских авиалиний, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донбасса в июле 2014 года.