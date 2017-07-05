МЧС заручилось поддержкой церкви в борьбе с ураганами

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Москва, 5 июля. МЧС РФ и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Участие в пасторской работе с жертвами чрезвычайных ситуаций проходит в непростых условиях, что предполагает наличие нужных знаний, — цитирует патриарха «Дни.ру». — И вот благодаря тесному взаимоотношению нашей церкви с МЧС наше духовенство в том числе проходит необходимую подготовку».

Как отмечается, сотрудники МЧС обучат сестер милосердия основам оказания первой помощи, а священнослужители поделятся со спасателями основами православной культуры.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в июле ожидаются новые природные катаклизмы.