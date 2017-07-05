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Сирия, 5 июля. САА несет потери на северо-востоке Дамаска. Ожесточенные бои между «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и ССА** на юго-западе Даръа. ИГ* казнило около двухсот гражданских лиц в районе города Тель-Афар к западу от Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк в боях с исламистами на северо-востоке Дамаска; заняли позиции в одном километре к западу от поля Аль-Хайль в восточной части провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось одного из высокопоставленных командиров в результате авиаудара коалиции к юго-востоку от Дейр эз-Зора; казнило около двухсот гражданских лиц в районе туркменского города Тель-Афар к западу от Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила танк Т-55 боевиков ИГИЛ на юго-западе провинции Даръа.

Курды: ликвидировали 14 протурецких боевиков в районе города Мари в северной части провинции Алеппо; уничтожили по меньшей мере 15 террористов ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков вооруженной оппозиции в районах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска, передает оппозиционный информационный портал Masar Press Net. Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Тяжелые столкновения в кварталах продолжаются уже на протяжении трех недель. Ранее в ходе боев силам проасадовского ополчения удалось занять ряд опорных пунктов радикалов в Айн-Тарме. Тем не менее боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Согласно военному источнику в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольному вооруженной оппозиции, исламистам удалось захватить танк сирийской армии. Ситуация осложняется тем, что боевики получают подкрепление из Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

Не прекращаются бои в северной части региона. Турецкая артиллерия продолжает открывать огонь по укрепленным пунктам Сирийских демократических сил**** (SDF) вблизи города Шейх Исса, передает новостное агентство Al Manar News.

Курдские формирования в свою очередь провели обстрел позиций протурецких боевиков в районе города Мари, в результате чего, как сообщает Twitter-канал (VeSyriaE), было нейтрализовано порядка 14 радикалов «свободной армии». Однако оппозиционные источники данную информацию опровергают.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (SAA) вместе с ливанской организацией «Хезболла» и афганским формированием «Лива Фатимйюн» продолжают развивать наступление в восточной части провинции Хомс, атакуя последние опорные пункты «Исламского государства»* в районе газового месторождения Аль-Хайль к востоку от Пальмиры. При поддержке со стороны российских и сирийских военных самолетов бойцы 5-го штурмового корпуса и проасадовских отрядов атаковали позиции террористов ИГ недалеко от насосной станции «Т-3» сразу с двух направлений.

В данный момент союзные войска ведут ожесточенные бои с радикалами ИГ всего в одном километре к западу от поля Аль-Хайль, передает Twitter-канал (smmsyria). После освобождения данных территорий проправительственные подразделения и САА начнут штурм города Ас-Сухна, являющегося последним оплотом ИГИЛ в регионе. Напомним, через Ас-Сухну пролегает путь на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Вновь отмечаются столкновения в кварталах административного центра провинции. Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии оказывает значительную поддержку Сирийской арабской армии (САА). Напомним, ранее в ходе воздушной атаки союзников был уничтожен командный пункт и десятки радикалов ИГИЛ.

Военный источник на своей странице в Twitter (watheq4) сообщает, что в районе населенного пункта Аль-Ашара в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» Абу Фатима Аль-Албани. Коалиционные ВВС регулярно проводят бомбардировки к северо-западу от Дейр эз-Зора, однако под ударами военных самолетов коалиции нередко гибнут местные жители.

Провинция Даръа

Разворачиваются бои между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», недалеко от населенных пунктов Адван, Таль Аштара и Джлин. Об этом сообщает местный источник в соцсети Twitter (daraakobra). Сведения о потерях сторон в данный момент формируются. Оппозиционное новостное агентство Syria Newz передает, что радикалы «свободной армии» уничтожили танк Т-55 боевиков ИГИЛ к западу от административного центра региона.

Между тем отряды ливанской «Хезболлы» и 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) приостановили боевые действия в провинции. Напомним, 2 июля было заключено перемирие между ССА и правительственными войсками, в рамках которого в провинциях Кунейтра, Эс-Сувейда и Даръа до 00.00 часов 6 июля будет действовать режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) продолжили продвигаться к центру Ракки в рамках завершающей фазы операции «Гнев Евфрата». Согласно данным информационного портала Al Manar News, в ходе вооруженных столкновений было уничтожено по меньшей мере 15 террористов «Исламского государства», множество радикалов ИГ получили ранения. Ожесточенные сражения происходят в восточной части города. Официальные источники международной коалиции заявляют, что на данный момент под контролем SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) находится около 18 процентов административного центра провинции. Местное информагентство Raqqa 24 сообщает, что американские военные также принимают участие в боях.

Ирак

Террористы «Исламского государства» казнили около двухсот гражданских лиц в районе туркменского города Тель-Афар к западу от Мосула. Агентство новостей Al Manar News передает, что жители находились в заложниках около месяца и предприняли попытку бежать из районов, оккупированных боевиками ИГ. Среди погибших — женщины и дети.

Тем временем продолжаются столкновения между солдатами вооруженных сил Ирака и исламистами в Западном Мосуле. Как сообщает информагентство Iraqi News, порядка ста боевиков ИГ все еще остаются в Старом городе.

По словам местных источников, войска иракской армии заняли более 90 процентов квартала Аль-Мидан, уничтожив значительную часть боеприпасов террористической группировки. Таким образом, под контролем исламистов остается лишь два квартала в Старом городе. Кроме того, 40 мирных жителей, заключенных радикалами в одном из подземных туннелей, были освобождены.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)