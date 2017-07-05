Стали известны подробности пожара в штаб-квартире «Яндекса»

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Москва, 5 июля. Московские пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в шахте лифта в штаб-квартире «Яндекса» на улице Льва Толстого.

Прибывшие огнеборцы установили, что в шахте лифта загорался кабель. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, его ликвидировали максимально быстро благодаря слаженным действиям. Общее количество эвакуированных людей достигло трех тысяч, передает корреспондент ФАН со слов сотрудника МЧС.

В настоящее время бизнес-центр работает в штатном режиме. В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что на работе компании пожар не сказался.