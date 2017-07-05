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Победа селян: Ткачев рассказал, когда в России наступит полное импортозамещение
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    Победа селян: Ткачев рассказал, когда в России наступит полное импортозамещение

    15:30  5 Июля 2017
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    Победа селян: Ткачев рассказал, когда в России наступит полное импортозамещение

    Казань, 5 июля. Россия за последние три года в 2,5 раза сократила импорт продуктов, что является «огромной победой наших селян, крестьян», заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, будучи с визитом в Казани.

    Импортная продукция вытесняется с полок торговых сетей благодаря развитию российского агропромышленного комплекса, что является успехом для «наших селян, крестьян». Такое мнение выразил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Глава сельскохозяйственного ведомства заявил, что страна выполняет историческую миссию по продовольственной программе. Через 5-7 лет Россия выйдет на полный объем производства по отдельным видам продукции.

    «То есть полностью закрыть дефицит и более того, выходить на другие рынки», — пояснил министр, его слова приводит «Свободная пресса».

    Ранее Ткачев заявил, что отказ от турецких томатов стимулирует отечественного производителя.

    Победа селян: Ткачев рассказал, когда в России наступит полное импортозамещение

    Автор: Ирина Селезнева
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