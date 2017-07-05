Донбасс станет ключевой темой летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В Избранное

Минск, 5 июля. Сегодня в Минске откроется сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ходе которой будет обсуждаться борьба с терроризмом, обеспечения кибербезопансости, проблемы миграции, а также ситуация в Донбассе.

Сессия ОБСЕ будет длиться пять дней с 5 по 6 июля, в ней примут участие более 300 делегатов из 57 стран. По итогам сессии будет принята декларация, которая поможет правительствам и парламентам государств ОБСЕ, формировать подходы в сфере политики, безопасности, экономики, окружающей среды и соблюдения прав человека.

Согласно плану мероприятий, сессия откроется в 15:30 выступлением президента Белоруссии Александра Лукашенко.