Криминального авторитета застрелили возле дома под Челябинском

В Избранное

Челябинск, 5 июля. В городе Копейск Челябинской области застрелили мужчину.

Как стало известно ФАН, стрельба произошла в городе Копейск. Местный житель Иван Л. был убит на месте, а его отец госпитализирован с огнестрельным ранением. Стрелявший еще не задержан.

Агентству URA.RU в пресс-службе СКР сообщили, что убитый — «ранее судимый, местный бандит». Официально же он занимался бизнесом, связанным с рыночной торговлей. Правоохранители рассматривают версию заказного убийства.