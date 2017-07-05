Визит Трампа станет наградой Польше за увеличение военных расходов

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Варшава, 5 июля. Своим визитом президент США Дональд Трамп поблагодарит поляков за послушание.

Эксперты считают, что визит Трампа в Польшу перед саммитом G20 станет знаком для партнеров США, что Вашингтон готов общаться не только с Москвой, но и ее оппонентами. Политологи отмечают, что Польша является одной из немногих стран блока НАТО, которая поддержала призыв президента США тратить на оборону более 2 процентов ВВП.

В данный момент в Польше базируются 900 американских военнослужащих в рамках программы по снижению страхов восточноевропейских стран НАТО перед «российской агрессией». Приезд Трампа покажет, что Штаты «не бросают» своих военных партнеров, пишет Утро.ру.