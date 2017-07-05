Житель Подмосковья поздравил соседа с днем рождения выстрелом в ягодицу

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Москва, 5 июля. Житель Подмосковья открыл огонь по подросткам, отмечающим день рождения во дворе дома, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Максим К. накануне вечером самостоятельно обратился в Раменскую ЦРБ с ранением ягодицы. Его положили на отделение детской хирургии. Подросток объяснил, что в него выстрелил неизвестный из травматического пистолета.

Как выяснилось позже, житель Подмосковья открыл огонь по ребятам, отмечавшим день рождения друга во дворе дома в поселке Софьино. Ранение получил сам именинник: пуля из травматического пистолета попала ему чуть ниже спины.

«С днюхой, ауе!» — прокомментировал мужчина и сбежал.

В настоящее время стрелка разыскивает ГУ МВД по Московской области. Личность мужчины пока не установлена.

Ранее сообщалось, что житель поселка Усть-Абакан выстрелил в ребенка, отказавшегося убирать мусор рядом с его домом.