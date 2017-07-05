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Сирия: бригада «Ястребы Пустыни» получила на вооружение российских «Терминаторов»
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    Сирия: бригада «Ястребы Пустыни» получила на вооружение российских «Терминаторов»

    15:11  5 Июля 2017
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    Сирия: бригада «Ястребы Пустыни» получила на вооружение российских «Терминаторов»

    Хмеймим, 5 июля. Элитное подразделение сирийской армии получило на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор».

    Ранее сообщалось, что «Терминаторы» были доставлены на авиабазу «Хмеймим» ВКС РФ перед визитом президента Сирийской арабской республики Башара Асада. Военнослужащие САР по достоинству оценили преимущества российской военной техники. БМПТ «Терминатор» изготовлена «Уралвагонзаводом» на базе танка Т-90.

    Экипаж боевой машины огневой поддержки состоит из пяти человек, «Терминатор» несет на борту спаренный крупнокалиберный пулемет и противотанковые ракеты.  Сирийский источник сообщает, что «Ястребы пустыни» могут получить на вооружение 10 единиц подобной боевой техники.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #терминатор #бмпт
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