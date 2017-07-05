Пушков объяснил, почему США заинтересованы во встрече Путина и Трампа

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Москва, 5 июля. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа отвечает интересам США, которые больше не могут в одиночку поддерживать мировой порядок. Такое заявление сделал в среду член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«Противники России твердят: встреча с Путиным нужна лично Трампу, но не США. Это не так: США уже не могут в одиночку решать мировые проблемы», — пишет он в Twitter.

Ожидается, что первая встреча Путина и Трампа состоится на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.