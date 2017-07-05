Крупнейший китайский ритейл-центр может появиться в Подмосковье

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Москва, 5 июля. Подмосковные власти планируют выделить земельный участок для создания китайского индустриального парка и помогать в обеспечении его инфраструктуры. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев во время встречи главы региона Андрея Воробьева с китайской делегацией.

По его словам, сейчас идет активное обсуждение возможности создания китайского индустриального парка в Подмосковье, поскольку уже имеется опыт строительства подобных парков с зарубежными предпринимателями.

Буцаев заявил, что подмосковные власти ведут переговоры с китайскими коллегами о строительстве огромного ритейл-парка.

Он также добавил, что сейчас совместно со Сбербанком изучается возможность осуществления проекта по запуску такого ритейл-парка на базе торгового центра «Торжок».