Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

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В ночь с 4 на 5 июля ушел из жизни писатель, почетный гражданин и символ Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Он был с нами до своих 98 лет, а когда такой признанный и великий человек живет столь долго, с одной стороны, есть некая постоянная готовность его потерять, а с другой – возникает иллюзия, будто он не уйдет никогда. Федеральное агентство новостей попросило петербургских писателей и издателей поделиться своими воспоминаниями от общения с Даниилом Граниным и его книгами.

«После общения с ним всегда оставалось ощущение величия»

Писатель Андрей Максимов несколько раз брал интервью у Даниила Гранина. Последний раз он побывал в его доме во время съемок телевизионной программы «Личные вещи». Вспоминает, что общаться с писателем было очень тяжело: Гранину не нравилось присутствие телевизионщиков, камер, он сначала всем недоволен, а потом увлекся и разговорился. «Когда интервью закончилось, ему стало неловко за свою недоброжелательность, и он стал меня водить по квартире, показывать фотографии, хотя, казалось бы, кто я ему такой? – рассказывает Максимов. – Мне кажется, это признак интеллигентности. В тот момент еще шла борьба по поводу небоскреба «Газпрома», решалось, строить его или нет, и я запомнил, как он сказал: «Вы знаете, Андрей, если бы в Ленинграде 1942 года стоял газпромовский небоскреб, я б не стал защищать этот город». У него всегда были такие свободные суждения... После общения с ним всегда оставалось ощущение величия, чувство, что ты встретился с классиком. Я за свою жизнь взял интервью у нескольких тысяч человек, и такое ощущение, что ты беседуешь с великим человеком, было не всегда. Скажем, когда беседуешь с Плисецкой или Анни Жирардо или вот с Граниным».

Из своих личных вещей Даниил Александрович показал телевизионщикам орден, который вручили ему немцы после войны, рассказывает Максимов, но добавил, что принимать его было очень неудобно. «Он говорил, что когда русские солдаты после блокады Ленинграда и прочих ужасов войны вошли в Германию, они не всегда вели себя достойно, видя как чисто и аккуратно живут немцы. Для него это было важным моментом, о котором он не мог не говорить», – вспоминает он свой разговор с Граниным. У писателя во всех романах были мысли, которые мало кто мог себе позволить в то время, считает Максимов. «Есть у него книга «Эта странная жизнь», которая на меня произвела сильное впечатление: она про человека, который записывал каждое свое действие и то, сколько он на него потратил времени, чтобы не тратить лишнее, чтобы каждая минута была на счету, – делится Максимов. – Там были такие непопулярные в советские времена размышления о том, а зачем вообще человеку дается жизнь. Чтобы делать дело или для чего-то еще? Человек живет для того, чтобы реализовывать себя, или у него есть еще какие-то радости в жизни? Или в его знаменитом романе «Иду на грозу» – там тоже есть размышления об ответственности ученого, о чем мало кто хотел думать в то время. Он был одним из немногих, всегда и во все времена, по-настоящему думающих людей. Он все хотел проанализировать, понять. Мне кажется, его книги – это книги человека, который учит нас думать. Поразившая меня книга «Мой лейтенант», на удивление, не про войну: это книга о том, что происходит с человеком за его жизнь. Почему человек, который воевал, и который живет в мирное время – совершенно разные люди, хотя вроде бы они под одной фамилией и той же внешности?».

Еще этим летом, в свои 98 лет, Даниил Гранин принимал участие в Книжном салоне в Петербурге, общался с гостями и участниками, вспоминает Андрей Максимов. «У него была совершенно ясная голова до последних дней, хотя он родился в 1919 году – это вообще сложно представить… Наверное, чем больше человек думает, тем лучше работает голова, а он же работал до последнего момента, – говорит писатель. – Он все время писал – это было дело его жизни, и он им занимался до конца. Думаю, что у него очень счастливая судьба: он прошел всю войну, был ранен и не убит; много десятилетий был востребованным писателем, его книги ждали; он прожил долго и смог рассказать обо всем, что видел, а видел этот человек невероятно много. Мне кажется, это судьба на зависть».

«Гранин и Адамович своей «Блокадной книгой» совершили прорыв»

Пожалуй, в каждой семье ленинградцев-петербуржцев сегодня на книжной полке есть «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. У нее была непростая судьба: она буквально прорывалась сквозь свое время, запреты властей, критику и осуждение историков. Современный историк Егор Яковлев называет ее прорывом литературы того времени. «Блокадная книга», написанная Граниным в соавторстве с Адамовичем, была одной из первых советских книг в жанре устной истории, – говорит он. – Она базируется на многочисленных воспоминаниях блокадников, на интервью, которые Гранин и Адамович взяли у реальных людей. Они воспроизвели то, что люди им рассказывали, и, так как в Советском Союзе таких книг было очень мало, это был прорыв. И хотя с выводами авторов не всегда можно согласиться, живые голоса блокадников и сейчас производят сильное впечатление. Это был новый жанр, который сейчас с успехом реализовал Артем Драбкин, создатель сайта «Я помню», где публикуются мемуары солдат Великой Отечественной войны, партизан, блокадников. Пионерами же этого жанра были Гранин и Адамович с «Блокадной книгой».

«Более романтичного певца стремления расти и развиваться найти трудно»

Редактор издательство «Питер» Юлия Сергиенко на основе «Блокадной книги» когда-то сдавала экзамен по литературе, а отчасти благодаря Гранину выбрала жизненный путь: две его книги на дачной книжной полке вдохновили заниматься радиотехникой. «Самые первые его книги, которые я прочитала – «Иду на грозу» и «Искатели», настроили меня так, что я выбрала судьбу, схожую с тем, чем занимались герои книг, настолько это было романтично и увлекательно им описано, – рассказывает она. – Невозможно найти столь вдохновенного человека, который целое поколение вдохновил на совершенно невероятное отношение к своей работе. Эта любовь к своему делу должна быть в жизни у каждого, а писателей, которые способны это донести до человека, сейчас практически не осталось. Был Гранин, который любил жизнь, любил свою работу, и всем этим были наполнены его книги. Моя редакция занимается научно-популярной литературой, все эти книги предназначены для того, чтобы человек рос, работал над собой, стремился куда-то, а более романтичного певца этого стремления развиваться, чем Гранин, найти трудно. Наше издательство старается издавать книги для умных людей, для тех, кто умеет и любит читать, и если бы книги Гранина издавались у нас, мы бы этим гордились, мы бы стояли на пьедестале с гордо поднятым знаменем, на котором было бы написано «Мы издаем книги Гранина».

Сотни людей, которые сегодня дают интервью и комментарии о своем отношении к Даниилу Гранину, говорят еще и том, что он был символом Санкт-Петербурга. К нему шли за авторитетным мнением, за мудрым советом, за взвешенным и взрослым взглядом. Он участвовал в самых острых городских дискуссиях, в своей манере не стесняясь свободно и даже резко высказываться. «Сейчас Гранин – существенно больше, чем литература. Это культура нашего города. Когда мы представляем образ Петербурга, мы представляем конкретных людей. Таким был Гранин. И безумно тяжело, когда такие люди уходят. Я очень надеюсь, что его последние выступления, например, его стремление оставить Исаакиевский собор музеем, найдет продолжение и не исчезнет с его уходом», – говорит Юлия Сергиенко.

Даниилу Гранину было дано прожить очень долгую жизнь и, мы надеемся, он успел сказать за нее все, что хотел. По крайней мере, он делал это до последнего.