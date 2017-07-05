Путин назвал развитие цифровой экономики в России вопросом нацбезопасности

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Москва, 5 июля. Формирование цифровой экономики является вопросом национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цифровая экономика должна стать новым укладом жизни, основой для развития системы госуправления, экономики и бизнеса, общества в целом. Поэтому формирование цифровой экономики является вопросом нацбезопасности и независимости страны, конкурентноспособности российских компаний. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. Российский лидер сравнил важность задачи развития цифровой экономики с электрификацией XX века.

«В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд рублей, я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег», — сказал Путин.

Президент распорядился проработать вопрос источников, механизмы и объемы финансирования. Он заметил, что Москва стала одним из мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде, опередив Токио, Барселону и Сидней.