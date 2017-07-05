Болгария намерена упростить визовый режим для россиян

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София, 5 июля. Болгария работает над вопросом упрощения визового режима для граждан России, заявил вице-премьер страны Валери Симеонов.

Симеонов констатировал, что правительство страны прорабатывает вопрос об упрощении визового режима для россиян. Он отметил, что возможность выдачи электронных виз не будет противоречить европейскому законодательству и облегчит возможности для путешествий в Болгарию.

«Я взял на себя дополнительные обязательства и лично работаю по этому вопросу, обсуждал его с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым», — подчеркнул болгарский премьер.

Ранее стало известно, что российские туристы не могут вернуться на родину из Болгарии. ТЗадержки рейсов из аэропорта курортного города Бургас достигли 19 часов.