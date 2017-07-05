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Болгария намерена упростить визовый режим для россиян
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    Болгария намерена упростить визовый режим для россиян

    15:40  5 Июля 2017
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    Болгария намерена упростить визовый режим для россиян

    София, 5 июля. Болгария работает над вопросом упрощения визового режима для граждан России, заявил вице-премьер страны Валери Симеонов.

    Симеонов констатировал, что правительство страны прорабатывает вопрос об упрощении визового режима для россиян. Он отметил, что возможность выдачи электронных виз не будет противоречить европейскому законодательству и облегчит возможности для путешествий в Болгарию.

    «Я взял на себя дополнительные обязательства и лично работаю по этому вопросу, обсуждал его с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым», — подчеркнул болгарский премьер.

    Болгария намерена упростить визовый режим для россиян

    Ранее стало известно, что российские туристы не могут вернуться на родину из Болгарии. ТЗадержки рейсов из аэропорта курортного города Бургас достигли 19 часов.

    Автор: Алексей Громов
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