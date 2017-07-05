Сургутский хирург-проктолог выложил в Instagram сделанное во время операции селфи
Сургут, 5 июля. Сургутские врачи прямо во время операции делали селфи и выкладывали фото в Instagram. Однако в какой-то момент об этом узнало руководство больницы.
Поводом для скандала стало выложенное в Instagram фото хирурга-колопроктолога Никиты Барбашинова. Снимок сопровождался глубокомысленным комментарием.
О снимке узнало руководство больницы. Была проведена служебная проверка, а с горе-фотографом в белом халате — профилактическая беседа, после которой, как признался сам врач, у него начисто отпало желание вести соцсети. Свой профиль в Instagram он удалил.
Кроме того, в больнице приняли меры по предотвращению подобных инцидентов впредь.
«Запланирован цикл мероприятий для разъяснения специалистам порядка передачи информации в СМИ, в том числе размещение ее в личных соцсетях», — сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службе больницы.