Сургутский хирург-проктолог выложил в Instagram сделанное во время операции селфи

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Сургут, 5 июля. Сургутские врачи прямо во время операции делали селфи и выкладывали фото в Instagram. Однако в какой-то момент об этом узнало руководство больницы.

Поводом для скандала стало выложенное в Instagram фото хирурга-колопроктолога Никиты Барбашинова. Снимок сопровождался глубокомысленным комментарием.

О снимке узнало руководство больницы. Была проведена служебная проверка, а с горе-фотографом в белом халате — профилактическая беседа, после которой, как признался сам врач, у него начисто отпало желание вести соцсети. Свой профиль в Instagram он удалил.

Кроме того, в больнице приняли меры по предотвращению подобных инцидентов впредь.