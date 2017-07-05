Роскосмос приступает к проектированию новой сверхтяжелой ракеты

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Москва, 5 июля. В ближайшее время может быть принято решение о начале эскизного проектирования новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя. По словам источника в ракетно-космической отрасли, распоряжение госкорпорации «Роскосмос» о проведении эскизного проектирования ракеты-носителя сверхтяжелого класса выйдет, как ожидается, в ближайшие недели.

Как отметил источник, по срокам проектирование займет 1,5-2 года, В этот период времени разработчикам предстоит указать задачи, для решения которых ракета может использоваться, ее технические характеристики, а также ее облик.

В соответствии с правилами, все этапы проектирования новой ракеты должны будут согласоваться с научно-техническим советом Роскосмоса и главным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки будут ведущими участниками международного проекта по созданию лунной станции.