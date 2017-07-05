ЛНР проводит эвакуацию тел погибших солдат ВСУ в «серой зоне» Донбасса

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Луганск, 5 июля. Народная милиция ЛНР эвакуирует тела погибших военнослужащих ВСУ из «серой зоны», а также содействует их передаче родственникам. Об это сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что Народная милиция ЛНР придерживается норм международного гуманитарного права, поэтому в случае обнаружения тел погибших военнослужащих ВСУ информирует об этом украинскую сторону.

«Также Народная милиция ЛНР принимает участие в эвакуации тел с мест гибели украинских военнослужащих и оказывает содействие при их передаче родственникам», — отметил Марочко.

Представитель ведомства также напомнил, что 9 июня Народная милиция ЛНР и провела эвакуацию тела бойца ВСУ, который погиб в ходе неудачной попытки прорыва ВСУ в районе села Желобок.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что более 500 украинских военнослужащих покончили жизнь самоубийством после возвращения из зоны боевых действий в Донбассе, передает URA.RU.