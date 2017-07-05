Меркель лишила США звания гаранта мирового порядка

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Гамбург, 5 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала изменение устоявшегося мирового порядка, при котором США выступали единоличным гарантом мирового порядка. По словам политика, в последнее время действия США в разных регионах мира вызывают все больше нареканий.

«Мировой порядок меняется, смещается соотношение сил. Где бы в течение последних десятилетий американцы не выступали в качестве гаранта мирового порядка, всегда, мягко выражаясь, было много критики», — отметила она.

По словам Меркель, в настоящее время наблюдается усиление позиций Индии и Китая. В то же время немецкий лидер опасается, что Вашингтон отстранится от борьбы с терроризмом, пишет издание Zeit.