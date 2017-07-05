Россиянам не придется платить за установку счетчиков на свет и воду

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Москва, 5 июля. Депутаты Госдумы предложили переложить плату за установку приборов учета электроэнергии и воды с граждан на организации. Как сообщил автор соответствующего законопроекта первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, документ будет внесен на рассмотрение парламентариев до конца июля.

«Сейчас за установку, контроль и проверку счетчиков ответственны граждане. Будет справедливо, если мы обяжем заниматься этим сами организации, предоставляющие коммунальные услуги», — пояснил Арефьев.

Он предлагает внести поправки в Жилищный кодекс РФ и закон об электросбережении. Однако исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что принятие законопроекта не поможет снизить расходы потребителей, поскольку коммунальщики перераспределят данные расходы и включат их в платежные документы.

«Да, у них не будет болеть голова о приобретении и установке приборов учёта, но коммунальщики просто перераспределят эти расходы, включив их в платёжные документы», — заявила Разворотнева «Парламентской газете».

Как ранее сообщал портал Ura.ru, в Пермском крае тарифы на коммунальные услуги для населения с 1 июля были проиндексированы по минимальной ставке и суммарно не превысят 4%.