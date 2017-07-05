Выявлены грубые нарушения в экспертизе по делу «пьяного» мальчика

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Москва, 5 июля. Во время первой судмедэкспертизы по факту ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, могли быть допущены многочисленные нарушения. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Первая судебно-медицинская экспертиза показала, что сбитый иномаркой в Балашихе мальчик якобы был сильно пьян. В коллегии адвокатов Павла Астахова сообщили «Газете.Ru», что причиной шокирующих результатов могло стать грубое нарушение регламента проведения процедуры.

«Была нарушена процедура при изъятии образцов крови. Существуют требования законодательства в области медицины при проведении подобных процедур, и во всем этом процессе самой первой экспертизы были зафиксированы многочисленные нарушения, которые просто налицо», — сказал источник издания.

Адвокаты, защищающие интересы отца погибшего мальчика, готовы настаивать на признании результатов процедуры недействительными. Информацию о допущении грубейших ошибок во время первой экспертизы подтвердил еще один собеседник газеты, близкий к ходу следствия.