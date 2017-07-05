Путин: Москва обогнала Торонто и Токио по уровню использования цифровых технологий

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Москва, 5 июля. Российская столица вошла в тройку мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В данной сфере Москва опережает Торонто, Токио, Гонконг, Барселону, а также Сиэтл.

«По отдельным направлениям Москва входит в тройку лидеров. Цифровые сервисы по взаимодействию государства с гражданами — вообще первое место, — подчеркнул глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Напомним, ранее аналитическое агентство «ТурСтат» признало Москву главным тусовочным городом РФ.