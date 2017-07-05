 Спаливший флаг России житель Серпухова сбежал на Украину

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Москва, 5 июля. Житель Серпухова Никита Садков, спаливший российский флаг у стен Кремля, сбежал на Украину, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

В России Садкова обвиняют в надругательстве над государственным флагом. Кроме того, житель Серпухова залил мочой Вечный огонь на Поклонной горе, пытаясь таким странным образом защитить права представителей ЛГБТ-сообщества. Также Садков опрокинул кошачий лоток около входа в здание Генпрокуратуры РФ, что окончательно закрепило за ним репутацию больного шизофренией.

«У нас шло ознакомление с материалами уголовного дела, мой подзащитный находился под подпиской о невыезде, но в итоге решил покинуть страну, — цитирует Динзе интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Он попросил политического убежища на Украине».

Садков объявлен в международных розыск.

Ранее психически больной житель Красноярского края жестоко убил двух своих товарищей и поджог квартиру.