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Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России
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    Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

    15:22  5 Июля 2017
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    Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

    Москва, 5 июля. Глава российского государства Владимир Путин распорядился определить точные сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики Российской Федерации, а также назначил ответственных за данную сферу лиц.

    В ходе заседания президентского Совета по стратегическому развитию президент РФ напомнил, что, выступая в июне на МЭФ-2017 в Петербурге, он указал на потребность ликвидации правовых преград на пути введения инновационных технологий, формирования базовой инфраструктуры для цифровой экономики, а также обеспечения всеобщей цифровой грамотности.

    Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

    Путин заявил, что считает нужным назначить ответственных за выполнение каждого из перечисленных направлений, а также обозначить сроки решения поставленных задач. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #технологии #цифроваяэкономика
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