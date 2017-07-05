Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

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Москва, 5 июля. Глава российского государства Владимир Путин распорядился определить точные сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики Российской Федерации, а также назначил ответственных за данную сферу лиц.

В ходе заседания президентского Совета по стратегическому развитию президент РФ напомнил, что, выступая в июне на МЭФ-2017 в Петербурге, он указал на потребность ликвидации правовых преград на пути введения инновационных технологий, формирования базовой инфраструктуры для цифровой экономики, а также обеспечения всеобщей цифровой грамотности.

Путин заявил, что считает нужным назначить ответственных за выполнение каждого из перечисленных направлений, а также обозначить сроки решения поставленных задач.