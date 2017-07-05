Появились первые фото с места пожара в московском офисе «Яндекса»

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Москва, 5 июля. Сотрудники и посетители офиса «Яндекса» на улице Льва Толстого в Москве экстренно покинули здание после того, как сработала система пожарной сигнализации. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

К зданию «Яндекса» подъехали по меньшей мере шесть пожарных машин и одна машина МЧС. Специалисты уже приступили к ликвидации возгорания. За их действиями наблюдают десятки людей.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14.20. Находившиеся в помещении сотрудники компании почувствовали запах дыма.