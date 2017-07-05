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Аншлаг на Брайтон-Бич: Кашпировский обещал избавить Америку от храпа с помощью гипноза
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    Аншлаг на Брайтон-Бич: Кашпировский обещал избавить Америку от храпа с помощью гипноза

    14:59  5 Июля 2017
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    Аншлаг на Брайтон-Бич: Кашпировский обещал избавить Америку от храпа с помощью гипноза

    Нью-Йорк, 5 июля. В то время как в России запрещены массовые сеансы гипноза и публичные выступления экстрасенсов, в США бизнес людей, уверенных в своей способности помочь толпам людей одним лишь внушением, продолжает процветать. К американским гипнотизерам и экстрасенсам присоединился и известнейший российский экстрасенс Анатолий Кашпировский, который провел из Нью-Йорка уникальный сеанс ринопластики по всему миру.

    Кашпировский продолжает жить и работать в России, а за океан он поехал с гастролями, объяснил его адвокат Сергей Жорин. Как оказалось, жители Соединенных Штатов весьма охочи до российского гипнотизера, который выступает прямо из конференц-залов гостиниц, в которых останавливается.

    Аншлаг на Брайтон-Бич: Кашпировский обещал избавить Америку от храпа с помощью гипноза

    Так, 29 июня Кашпировский провел уникальный сеанс одновременной коррекции носовой перегородки для избавления людей от храпа. Участие в акции было свободным — не требовалось даже смотреть на Кашпировского в телевизоре или слушать его по радио. «Ровно в 19.30 часов вечера нью-йоркского времени желающие должны лежа или сидя в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой, ни в коем случае не стремясь при этом уснуть или что-либо почувствовать. Не рекомендуется трогать нос рукой за один час до начала и спустя шесть часов после», — было указано в объявлении на официальном сайте чудотворца.

    «Главное, что мне удается делать, — это коррекция тела. Без боли и очень быстро. Снятие аллергии, обострение зрения и даже изменение цвета глаз, — рассказал Кашпировский изданию «Комсомольская Правда — Санкт-Петербург». — Вот сидят в зале 500 человек, половина дети, у которых миндалины, гланды. Им надо оперироваться. Включаю музыку, идет сеанс буквально три минуты. Снова смотрят в зеркало, у определенного процента исчезли гланды полностью. Не у всех, пускай у 80 процентов, но за три минуты!»

    Автор: Валентин Меликов
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