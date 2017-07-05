Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ЛНР под Дебальцево

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Луганск, 5 июля. Подразделения вооруженных сил Украины возобновили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Луганской народной республики в районе Дебальцево. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что за минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушил перемирие в Донбассе, выпустив более 40 снарядов и мин по территории ЛНР. По словам Марочко, ВСУ сместили зону артиллерийских обстрелов в сторону Дебальцево. Под ударами украинской артиллерии оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, Сокольники и Донецкий.

В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибром 120-мм, вооружение БМП, зенитные установки, а также гранатометы и стрелковое оружие.