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Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ЛНР под Дебальцево
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    Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ЛНР под Дебальцево

    14:57  5 Июля 2017
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    Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ЛНР под Дебальцево

    Луганск, 5 июля. Подразделения вооруженных сил Украины возобновили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Луганской народной республики в районе Дебальцево. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Он пояснил, что за минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушил перемирие в Донбассе, выпустив более 40 снарядов и мин по территории ЛНР. По словам Марочко, ВСУ сместили зону артиллерийских обстрелов в сторону Дебальцево. Под ударами украинской артиллерии оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, Сокольники и Донецкий.

    В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибром 120-мм, вооружение БМП, зенитные установки, а также гранатометы и стрелковое оружие.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #луганск #дебальцево
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