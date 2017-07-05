Более двух третей россиян уверены в несправедливости сталинских репрессий

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Москва, 5 июля. Около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет, в основном — студенты и выпускники, не знают о сталинских репрессиях, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В опросе об отношении к массовым репрессиям приняли участие жители 500 городов и населенных пунктов в возрасте от 18 лет. В целом о репрессиях информированы 90% россиян. Чаще всего они узнают об этих событиях из документальной литературы и СМИ (52%) и от родственников (48%).

В целом социологи отмечают, что число россиян, которые не считают Сталина тираном и палачом, увеличилось. По мнению директора ИНИОН РАН академика Юрия Пивоварова, ностальгия по сталинизму объясняется элементами психологии, экономики и физиологии.