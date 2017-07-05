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Анкара, 5 июля. Турецкие силовики задержали шесть боевиков ИГ* (террористическая организация запрещена в России), планирующих нападение на марш оппозиции, пишет Hurriyet со ссылкой на власти провинции Кайсери.

В Турции задержали шесть боевиков «Исламского государства»*, планировавших атаку на марш протеста, которую возглавил лидер оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу, заявил губернатор провинции Кайсери. Марш оппозиции стартовал из Анкары в Стамбул, поводом для него послужил арест депутата Республиканской народной партии Турции, обвиняемого в шпионаже. У акции появилось множество сторонников, присоединившихся к шествию против политических репрессий.

* Организация запрещена на территории РФ.