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Дамаск, 5 июля. Подразделения «Хезболлы» готовятся к массированной атаке на сирийско-ливанской границе.

Командование ливанского движения «Хезболла» заявило, что переговорный процесс с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не увенчался успехом, джихадисты отказались сложить орудие. Вопрос с бандформированиями на границе Сирии и Ливана будет решен силовым путем.

Командование «Хезболлы» отметило, что столкновение не будет длительным, так как наступление начнется сразу с сирийской и ливанской стороны. Террористы оказались в ловушке. Полное уничтожение джихадистов будет обеспечено мощными ударами реактивной и ствольной артиллерии.