Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Пленарное заседание по Сирии проходит в Астане
Весь мир
«Хезболла» готовит крупное наступление на «Джебхат ан-Нусру» на границе с Ливаном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» готовит крупное наступление на «Джебхат ан-Нусру» на границе с Ливаном

    14:52  5 Июля 2017
    789

    «Хезболла» готовит крупное наступление на «Джебхат ан-Нусру» на границе с Ливаном

    Дамаск, 5 июля. Подразделения «Хезболлы» готовятся к массированной атаке на сирийско-ливанской границе.

    Командование ливанского движения «Хезболла» заявило, что переговорный процесс с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не увенчался успехом, джихадисты отказались сложить орудие. Вопрос с бандформированиями на границе Сирии и Ливана будет решен силовым путем.

    Командование «Хезболлы» отметило, что столкновение не будет длительным, так как наступление начнется сразу с сирийской и ливанской стороны. Террористы оказались в ловушке. Полное уничтожение джихадистов будет обеспечено мощными ударами реактивной и ствольной артиллерии.

    «Хезболла» готовит крупное наступление на «Джебхат ан-Нусру» на границе с Ливаном

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #джебхат ан-нусра #ливан
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

        15:14 5 Июля 2017 222
        Читать
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве
        13:00
        Сегодня

        Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет
        12:42
        Сегодня

        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа
        12:31
        Сегодня

        Порошенко заявил о надежде на «честное правосудие» для виновных в крушении MH17

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2172

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1932

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9030

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3296

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2540
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        172
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        119
        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        11:44   5 Июля 2017
        854
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        371