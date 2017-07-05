Сирия: курды отбили атаку ИГ и освободили часть Старого города в Ракке

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Ракка, 5 июля. Курдам из формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) удалось отразить масштабную атаку террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) на территории города Ракка. Бои идут за контроль над имеющей стратегическую важность улицей Саиф.

Благодаря достигнутым в ходе осады Ракки успехам курдским силам удалось освободить вывести часть мирных жителей из районов Старого города в Ракке.

تمكنت #قوات_سوريا_الديمقراطية من تحرير المدنيين في احياء #الرقة القديمة pic.twitter.com/6ZcitwYooa — قوات سوريا من الجبهة (@QSD_Jabha) July 5, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что курдские силы сумели пробиться в Ракку с востока и запада. На востоке курды использовали авиационную поддержку со стороны США, разрушив часть стены, окружающей старый город. Как указывалось ранее, план курдов по осаде Ракки состоит в том, чтобы выдавить террористов из города в открытую местность и снизить до минимума потери среди мирного населения.

* Организация запрещена на территории РФ.