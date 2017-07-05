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Оценим по результатам: Аксенов отметил прогресс в реализации ФЦП развития Крыма
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    Оценим по результатам: Аксенов отметил прогресс в реализации ФЦП развития Крыма

    14:42  5 Июля 2017
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    Оценим по результатам: Аксенов отметил положительную динамику в реализации ФЦП

    Симферополь, 5 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров значительно продвинулся в реализации Федеральной целевой программы по сравнению с 2016 годом, отчетливо прослеживается положительная динамика.

    Кабмин РФ в августе 2014 года одобрил ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма до 2020 года, что подразумевает финансирование в размере около 770 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания регионального штаба по реализации целевой программы заявил, что в 2017 году наметились положительные изменения. 

    «Мы продвинулись значительно, считаю, что достижения в этой части есть. Но оценивать будут не по процессу, а по результату», – сказал Аксенов.

    Оценим по результатам: Аксенов отметил положительную динамику в реализации ФЦП

    Он также подчеркнул, что все обязательства должны быть реализованы и призвал крымские власти консолидировать усилия и системно инспектировать объекты программы. Только сегодня правительство Крыма начало выстраивать конструктивную работу по выполнению ФЦП, резюмировал Аксенов.

    Автор: Ирина Селезнева
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