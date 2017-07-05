Мутко рассказал, как изменится лимит на легионеров в российском футболе

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Москва, 5 июля. Вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко рассказал о грядущих изменениях лимита на легионеров в российской футбольной премьер-лиге. Об этом он заявил в ходе правительственного часа.

По словам Мутко, в сезоне 2017/18 планируется изменение системы лимитирования.

«Будет лимит в заявке, а не на поле», — передает слова главы РФС корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, он добавил, что предложил в свое время сократить количество клубов, а также ввести правило молодого игрока сроком на четыре года и повысить коммерческий привлекательность лиги.

Напомним, в настоящее время в чемпионате России действует лимит «6 иностранцев + 5 россиян» на поле.