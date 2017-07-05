Берлин подтвердил переговоры по Донбассу на G20 между Путиным, Меркель и Макроном

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Берлин, 5 июля. В рамках саммита G20 канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация на Украине», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед саммитом G20 в Гамбурге.