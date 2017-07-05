Сирия: участники переговоров в Астане не поднимали вопрос об операции в Африне

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Астана, 5 июля. Участники переговоров по Сирии в Астане не поднимали вопрос о возможной военной операции в регионе Африн, который находится под контролем сирийских курдов.

«Нет, этот вопрос не обсуждался», — пояснил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее турецкая газета Sabah сообщила, что крупнейшая группировка сирийской оппозиции «Сирийская свободная армия» совместно с армией Турции планирует провести военную операцию на территории Африна. Анкара полагает, что сирийские курды связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».